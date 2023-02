Waarom ging bipolaire dader van mesaanval over tot agressie, ondanks nemen van medicatie? “Combinatie van stoornis met middelenmisbruik kan leiden tot controleverlies”

“Medicatie kan een zeer belangrijke rol spelen in het in evenwicht houden van een bipolaire stoornis, maar het eenmalig niet innemen van een medicament zal zelden het ziektebeeld zwaar verstoren”, aldus Wyckaert. Door het minder consequent innemen van de medicatie, kan de stoornis wel wat meer in "woelig water terechtkomen", legt de psychiater, verbonden aan de KU Leuven, uit.

Controleverlies

Maar toch is de agressie die hij vertoonde geen klassiek symptoom van een manische of manisch-psychotische episode. “Bij zo'n episode krijg je een enorme energieopstoot en dadingskracht, er kan ook een sterke prikkelbaarheid optreden. Zo'n heel zware agressie is gelukkig iets wat we veel minder zien.” Wanneer het toch voorkomt, is het vaak in combinatie met middelenmisbruik, vertelt Sabine Wyckaert. "Het is dus niet alleen de bipolaire problematiek, maar vooral de combinatie met middelenmisbruik waardoor verder controleverlies kan optreden.”