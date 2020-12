Vlaams-Senegalees koppel moest elkaar bijna een jaar missen door de coronacrisis: “We waren nerveus om elkaar terug te zien, maar in de lente trouwen we voor echt”

Fallou had eend - de kreeft van Senegal - gemaakt, de avond dat hij zijn geliefde na 348 dagen terug ging zien: “Hij is een hele goede kok hoor, maar mijn vol-au-vent vindt hij ook wel lekker.” Charlotte, gekleed in een kleurrijk Senegalees gewaad, lijkt het afgelopen jaar even vergeten te zijn en heeft enkel oog voor Fallou: “Ik kan nog steeds niet geloven dat ik écht hier ben.” Hun romance begon met een briefje, in november 2018. Charlotte was op reis naar Senegal met haar mama en diens vriendinnen. “Cultuur opsnuiven en vrijwilligerswerk doen, dat was het plan.” Maar toen ontmoette ze Fallou op de opening van de plaatselijke bibliotheek in Sandiara, op 100 kilometer van de hoofdstad Dakar.