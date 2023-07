Verwerping nietigverklaring federaal verbod omtrent gebruik pesticiden door particulieren

OPROEP. Op zoek naar opvang voor de kinderen: hoe ziet jullie ‘vakantie­puz­zel’ eruit?

Hij is er weer, die mooie zomer. Hij is er weer, de vakantiepuzzel. Heel wat ouders staan voor twee maanden plannen, plannen en nog eens plannen - soms erger dan tijdens een gewone werkweek. Ze moeten op zoek naar allerlei opvanginitiatieven, boeken kampjes, nemen hier en daar zelf nog een vakantie- of recupdag en moeten oma’s, opa’s, buren en ouders van klasvriendjes vragen om toch maar opvang te hebben voor hun kinderen.