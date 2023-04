Vanessa (47) sluit voor het eerst haar B&B in Spanje in hoogseizoen: “Elke dag moeten we 1.000 liter water bijpompen in het zwembad”

“Er zullen nog zaken naar boven komen”: politiek journalist Lorenzo Terrière analyseert pensioenga­te

Het blaadje papier met de namen van de 15 politici die mee hebben beslist over de 20 procent extra pensioen is een nieuwe aflevering in de pensioensaga. De Belgische politiek staat er nu al maanden in rep en roer over, maar een oplossing is nog niet in zicht. Onze politiek journalist Lorenzo Terrière geeft duiding bij HLN LIVE: “Ik vrees dat dit nog een juridische veldslag zal worden.”