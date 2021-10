Vanaf maandag weer winkelen met mondmasker: "Er komt geen nieuwe lockdown, maar deze maatregelen zijn noodzakelijk”

Geert Molen­berghs: “Vandaag ver van lichte lockdown van vorig jaar, maar we zitten wel met bijzonder besmette­lij­ke variant”

8:58 Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) zegt dat we vandaag helemaal niet in de lichte lockdown van vorig jaar zitten, maar waarschuwt wel voor een “bijzonder besmettelijke variant”. Hij pleit verder opnieuw voor het invoeren van de mondmaskerplicht in de lagere scholen, waar de viruscirculatie zo’n vier keer hoger ligt dan in middelbare scholen. Hij herhaalt ook nog eens dat gevaccineerden veel minder vaak in het ziekenhuis terechtkomen dan wie een prik weigert.