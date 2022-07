Touwtjespringen na concert op festivalweide van Werchter

Nederlands­ta­li­gen krijgen voorrang bij schoolin­schrij­vin­gen in Vlaamse Randgemeen­ten

De Vlaamse regering heeft vrijdag een lijst met twintig gemeenten goedgekeurd waar Nederlandstaligen voorrang krijgen bij de inschrijvingen op school. De negentien gemeenten van de Vlaamse Rand en de gemeente Halle zullen vanaf volgend schooljaar in 136 basisscholen voorrang kunnen geven aan kinderen uit de eigen gemeente. In 35 scholen van het secundair onderwijs zullen dan weer 70 procent van de beschikbare plaatsen voorbehouden kunnen worden aan leerlingen die in het verleden altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. Dat maakt minister van Onderwijs en de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) bekend.

