Terreurbeklaagde El Haddad Asufi “deed er alles aan om op proces aan te komen met sporen van geweld”

El Haddad Asufi had donderdagochtend op het proces medische bijstand gevraagd, nadat hij had verklaard dat hij werd gewurgd bij zijn overbrenging vanuit zijn cel naar de rechtbank. Hij had naar eigen zeggen ook even het bewustzijn verloren.

Een wetsarts die was aangesteld door voorzitter Laurence Massart, oordeelde dat de beschuldigde verwondingen vertoonde "aan hals en nek die in overeenstemming waren met hetgeen hij beschreef", met name een armklem. Ook had hij verwondingen aan knieën en hoofd, die overeenkomen met zijn verklaring dat hij gevallen zou zijn, klonk het. Wel was hij medisch gezien geschikt om het proces bij te wonen. El Haddad Asufi besliste daarop om toch de zaal te verlaten, gevolgd door de zes andere beschuldigden in de box.

PV voor weerspannigheid

Zijn advocaat, meester Jonathan de Taye, diende daarop klacht in bij het Brusselse parket, maar de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene had donderdagochtend na het incident al een proces-verbaal voor weerspannigheid opgesteld lastens El Haddan Asufi.

VRT Nieuws heeft dat proces-verbaal kunnen inkijken, waarin de politieman die bij het incident betrokken was zijn versie van de feiten geeft. Daaruit zou blijken dat El Haddad Asufi op geen enkele manier wilde meewerken aan de controle voorafgaand aan het transport en slechts met moeite in kon overgebracht worden.

Verzet tijdens fouilles

Zo zou een eerste fouille van de zeven beschuldigden die overgebracht moesten worden, probleemloos verlopen zijn, maar ging het mis toen de tweede fouille begon, waarbij de beschuldigden zich moeten uitkleden en een paar keer door de knieën moeten buigen. Het team dat die controle moest uitvoeren was nog niet klaar, zodat aan El Haddad Asufi zou gevraagd zijn om met zijn gezicht naar de muur te staan en recht voor hem uit te kijken. Die zou geweigerd hebben, verbaal uitgehaald hebben naar de betrokken politieman, en dreigend op hem zijn afgestapt. De politieman zou El Haddad Asufi daarop bij de arm hebben genomen en met zijn gezicht tegen de muur hebben geduwd.

Toen het daarop zijn beurt was voor de naaktfouille, zou El Haddad Asufi zich daar opnieuw tegen verzet hebben, waarna hij door twee agenten zou zijn vastgenomen, zijn gezicht naar de muur gericht, en één van de agenten hem zou hebben vastgegrepen ter hoogte van de borst. Het is op dat moment dat El Haddad Asufi zich op de grond zou hebben laten vallen en kort geveinsd zou hebben dat hij stikte.

Daarna zouden de politiemensen die hem moesten fouilleren, een half uur met hem onderhandeld hebben, terwijl hij op de grond zat en weigerde recht te staan. Daarbij zou El Haddad Asufi gezegd hebben dat hij overal blauwe plekken wou. El Haddad Asufi werd uiteindelijk recht geholpen, gefouilleerd en kreeg een kogelwerend vest aan, maar zou zich opnieuw laten vallen hebben, en slechts met veel moeite naar het transportvoertuig gebracht zijn. In de ogen van de politieman die bij het incident betrokken was, deed hij er alles aan om niet naar het assisenhof gebracht te worden of om er aan te komen met sporen van geweld, aldus VRT Nieuws.

