REPORTAGE. Leven met jongdementie: “Als dieven je garage leeghalen, omdat je de poort vergat te sluiten, weet je dat er iets moet veranderen”

Demir na kritiek Mahdi: "CD&V heeft zelf ziel van Vlaanderen verkocht”

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) ontkent dat Vooruit en N-VA al afspraken hebben gemaakt voor de regeringsvorming in 2024. Ze countert daarmee de kritiek van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. Die waarschuwde zaterdag op een CD&V-congres voor een samenwerking tussen Vooruit en N-VA, een samenwerking die volgens hem "de ziel van Vlaanderen" op het spel zet. Maar volgens Demir heeft CD&V zelf al de "ziel van Vlaanderen verkocht door in 2019 in de federale regering te stappen zonder een Vlaamse meerderheid". Dat zei de N-VA-politica zondag in ‘De Zevende Dag’.