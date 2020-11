QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Franse taxiplat­form Heetch start in Antwerpen, Gent en Leuven

10:45 Het Franse Heetch, concurrent van taxiplatform Uber, start vrijdag met zijn taxi-app in Antwerpen, Gent en Leuven. Het bedrijf was eerder al actief in Brussel. Donderdag raakte bekend dat Heetch zich opmaakte voor een lancering in Antwerpen.