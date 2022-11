Na familiedrama in Waardamme: had de situatie anders ingeschat moeten worden? “Elke rechter vraagt zich weleens af: was het juist om de kinderen mee te geven?”

ANTWERPEN Familie komt samen voor groepsfoto met 992(!) leden: “Ik ben voor deze dag uit New York naar hier gekomen”

Een familiefoto is meestal een klus die zo geklaard is. Wanneer het over 922 familieleden gaat, is dat toch een ander verhaal. Afgelopen weekend stond de familie Arts toch voor die opgave. De bloedlijn van iedere telg op de foto begint bij Willem Arts, de vroegere burgemeester en ‘bompa’ van Edegem. Het grootste deel van de nakomelingen woont nog steeds in de Antwerpse omgeving, maar toch zijn er ook al die verder hun vleugels hebben uitgeslagen, waaronder een familielid die de reis maakte vanuit New York. “Een mooie opportuniteit om de plas richting Europa over te steken.”

21 november