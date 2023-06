Man schiet 21 keer met kalasjnikov in de lucht voor café in Charleroi: “Er ontstond paniek”

UW VRAGEN BEANTWOORD. Waarom maken de media de namen van de Reuzegom­mers niet bekend? Zijn hun straffen wel zwaar genoeg? En wat riskeert Acid door hen te ‘exposen’?

Een video van de bekende YouTuber Acid heeft het debat rond de Reuzegom-uitspraak nieuw leven ingeblazen. Hij ‘exposede' de namen, foto’s en informatie over de leden van de studentenclub. De video roept duidelijk heel wat vragen op, ook bij onze lezers. Waarom werd hij offline gehaald van YouTube? Doet Acid iets fout? En zijn de media wel kritisch genoeg over de straffen van de Reuzegommers? In dit artikel beantwoorden we uw vragen.