Luchthaven Charleroi dicht voor vertrekkende vluchten door staking, tientallen reizigers weigeren te vertrekken

De luchthaven van Charleroi is sinds 16 uur gesloten voor passagiers die op reis vertrekken. Aanleiding is een gebrek aan beschikbaar veiligheidspersoneel als gevolg van een stakingsactie. De directie onderstreept dat er voor de aankomende vluchten geen gevolgen zullen zijn. Sinds deze ochtend al heerst chaos op de luchthaven. Het is de bedoeling dat de luchthaven dinsdagochtend opnieuw volledig operationeel is.

Een honderdtal mensen stond rond 17 uur te wachten voor de gesloten deuren van de luchthaven. Een uur eerder gingen de deuren dicht omdat er onvoldoende veiligheidspersoneel beschikbaar was om de toestroom van passagiers op te vangen. Sinds 15 uur roept de politie de wachtenden op naar huis te keren, maar tientallen reizigers geven daar geen gehoor aan.

Waarom wordt er gestaakt?

Aanleiding van de chaos is een staking van het personeel van Security Master. Dat verzekert de veiligheid in de luchthaven, maar legde deze ochtend het werk neer. Een deel van het personeel bezette de rondpunten richting de site, waardoor geen enkel voertuig nog door kon. Andere werknemers keerden naar huis terug, zegt Kevin Peeters, vaste vertegenwoordiger van de Franstalige socialistische vakbond FGTB.

Het vakbondsfront had een stakingsaanzegging ingediend vanwege de onvrede van het personeel van Security Master. Ze zijn niet akkoord met de beslissing van BSCA Security - dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven - om een toekomstige openbare aanbesteding voor de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één.

Het veiligheidspersoneel is bezorgd over de overname van de huidige agenten door de nieuwe operatoren, alsook over veranderingen op vlak van opleiding en vergoeding.

Volledig scherm © BELGA

“De vakbonden van onze onderaannemer BSCA Security blokkeren de veiligheidscontroles. De gijzeling van onze passagiers en het personeel van BSCA door deze actie is simpelweg schandalig”, reageert de communicatiedienst van de luchthaven.

Onvoldoende personeel

Het personeel van het bedrijf Protection Unit, dat gewoonlijk voor andere veiligheidstaken op het terrein wordt ingezet, probeerde de taken van Security Master over te nemen, maar beschikte niet over voldoende personeel om de toestroom van passagiers op te vangen.

Eerder op de dag konden vertrekkende passagiers wel nog de luchthaven binnen. Volgens reizigers ter plaatse moesten de mensen buiten wachten en mochten er slechts 500 per 30 minuten binnen. “Ik sta hier net zoals nog 1.000 anderen te wachten door de staking op de luchthaven”, liet iemand vanop de luchthaven van Charleroi aan onze redactie weten. “Er is chaos, de sfeer wordt onrustig. De deur naar de terminal blijft gesloten.”

Volledig scherm Chaos op de luchthaven van Charleroi door een staking van het veiligheidspersoneel. © Twitter

Gevolgen voor vliegverkeer

Luchtvaartmaatschappij TUI fly liet weten dat haar twee lijnvluchten naar Tenerife en Murcia van vandaag worden omgeleid naar de luchthaven van Brussel. “De passagiers werden hierover per sms gecontacteerd. We vragen hen om op de oorspronkelijk geplande tijd rechtstreeks naar de luchthaven van Brussel te gaan, aangezien de luchthaven van Charleroi op dit moment niet toegankelijk is en TUI fly daarom ook geen transferbussen kan inleggen”, klonk het.

Lees ook:

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © BELGA