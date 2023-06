Koksijde neemt drastisch besluit over 300 asielzoekers: “Heel asielcentrum moet binnen drie maanden weg”

Moet Sammy Mahdi (CD&V) vrezen voor zijn positie? “Hij zal geen tweede keer moeten uithalen”, reageert politiek journalis­te Simoens na heisa

Het TikTok-filmpje van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi over Reuzegom blijft voor gemor zorgen binnen zijn partij, maar zijn positie lijkt niet in gevaar te komen. “Er is ook geen alternatief voor hem”, dat zegt politiek journalist Hannelore Simoens bij HLN LIVE. “Het gevoel leeft dat Mahdi snel wou scoren, maar hij zal dit niet een tweede keer moeten proberen.”