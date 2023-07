Kan minister Van Peteghem fluiten naar zijn fiscale hervorming? “De PS heeft het slimmer aangepakt”

UPDATE Federale kern uiteen na gesprekken over fiscale hervorming: “Goede discussie, maar er is nog veel werk”

Het federale kernkabinet heeft zondagmorgen in de vroege uurtjes de zaterdagmiddag gestarte gesprekken over de fiscale hervorming onderbroken. Er vond “een goede discussie plaats”, zo meldt een regeringsbron. Het is al het vierde weekend dat wordt besteed aan de uitwerking van de hervorming. In de Kamer zei eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) donderdag te mikken op een akkoord voor de nationale feestdag, op 21 juli. De effecten op het nettoloon van werknemers zouden dan al volgend jaar zichtbaar zijn.