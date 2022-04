Hooikoortslijders opgepast: veel berkenpollen in de lucht

Meerprijs van energieper­for­mant huis voorbije tien jaar toegenomen

De voorbije tien jaar speelde de energieperformantie van een huis een steeds grotere rol bij de verkoopprijs van nieuwe woningen en appartementen, en het belang daarvan zal wellicht ook de komende jaren nog verder stijgen. Zo werd in de periode 2020-2021 een huis met een energie- of EPC-score van 150 kilowattuur per vierkante meter (kWh/m2) ongeveer 12 procent duurder ingeschat dan een soortgelijk huis met een EPC-score van 350 kWh/m2. Dat blijkt maandag uit een analyse van de Nationale Bank waarin wordt onderzocht welke impact veranderingen in woningkenmerken en -voorkeuren hebben op de Belgische woningprijzen.

17:28