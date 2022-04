Hoe is het gesteld met onze voedselveiligheid en de controle daarop?

Stiptheid treinen zakt onder 90 procent

De stiptheid van de binnenlandse treinen is in maart net onder de 90 procent gedoken. Over de hele maand kwam 89,9 procent van de treinen op tijd of met maximaal 6 minuten vertraging aan in Brussel of zijn eindstation, zo blijkt woensdag uit cijfers op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel.

17:17