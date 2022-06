Frederik Delaplace onder vuur over royale exclusiviteitscontracten: “En nu zal ik stoppen voor ik venijnig word”

Politiek“En nu zal ik stoppen voor ik venijnig word”, zo breekt Frederik Delaplace zijn antwoord af. In de parlementscommissie Media werd de CEO van de VRT gisteren op de rooster gelegd. Een licht geïrriteerde Delaplace wou niet dieper ingaan op de talrijke vragen over veelverdienende schermgezichten.

Eigenlijk kwam Frederik Delaplace zijn jaarverslag van de openbare omroep voorstellen. Maar àlle politieke partijen stelden vragen over de royale exclusiviteitscontracten. Woensdag werd in het Vlaams Parlement ook al gedebatteerd over enkele veelverdieners bij de VRT. Bevoegd minister voor Media Benjamin Dalle (CD&V) kreeg vragen daarover tijdens de plenaire vergadering, maar hield de boot af. Dalle wil zich principieel niet moeien met de dagelijkse werking van de VRT. Maar donderdagochtend gaf hij op Radio 1 wel zijn rode lijn aan: “Er mag geen extra geld naar schermgezichten gaan bij de VRT op het moment dat de openbare omroep ook mensen afdankt.”

Quote De sociale onrust bij de openbare omroep zwelt aan: op 31 mei staakten de vakbonden bij radio en tv.

‘Uitverkoopplan’

Tegen 2025 zal de VRT effectief 116 werknemers ontslaan. Parlementslid Jos D’Haese (PvdA) sprak donderdag in zijn tussenkomst daarom over een “uitverkoopplan” eerder dan over een “transformatieplan”. De sociale onrust bij de openbare omroep zwelt aan: op 31 mei staakten de vakbonden bij radio en tv. “Het is dan bijzonder zuur dat zo’n nieuws van hoge vergoedingen binnenkomt op hetzelfde moment van dwingende besparingen”, zo schetste het Vooruit-parlementslid Katia Segers het probleem in haar tussenkomst.

Volgens het jaarverslag van de VRT kregen in 2021 19 bekende gezichten een exclusiviteitscontract. Zes onder hen verdienen meer dan 300.000 euro, elf krijgen tussen de 100.000 en 300.000 euro per jaar. Hoeveel meer dan 300.000 euro de zes BV’s verdienen, daarover gaf de gedelegeerd bestuurder geen details. De CEO verduidelijkte wel dat dit contracten met “zelfstandigen” zijn: een constructie die eigenlijk fiscaal voordeliger is dan met “werknemers”. “De overeenkomsten lopen voor 3 à 5 jaar en worden tijdig geëvalueerd”, aldus Delaplace.

Delaplace verduidelijkte dat er onder die 19 grootverdieners slechts 4 vrouwen zijn. Meer algemeen was CD&V-parlementslid Karin Brouwers (CD&V) kritisch over de dalende vrouwelijke vertegenwoordiging op het scherm (van 42% naar 40%). Delaplace beloofde naar 48% te gaan tegen 2025.

Quote Er is een algemene richtlijn dat de VRT geen financiële informatie over individue­le schermge­zich­ten of radiostem­men publiek vrijgeeft.

Publiek geheim

De VRT-topman wou niet dieper ingaan op de parlementaire vragen over exacte namen en bedragen. Er is een algemene richtlijn dat de VRT geen financiële informatie over individuele schermgezichten of radiostemmen publiek vrijgeeft. Nochtans circuleren de namen van Niels Destadsbader, Tom Waes, Philippe Geubels, Karl Vannieuwkerke en Jeroen Meus al even in de media; die zijn haast een publiek geheim geworden. Tot slot wijzen enkele betrokkenen erop dat, naast de exclusiviteitscontracten, er ook regelmatig consultancy-opdrachten worden gefactureerd - maar daar ging het debat gisteren niet over.

Volgens de beheersovereenkomst moet de VRT zich “kostenbewust” en “terughoudend” opstellen in onderhandelingen met bekende gezichten. Vlaams parlementslid Bart Tommelein (Open VLD) stelde daarom vraagtekens naast het opbod tussen VRT en VTM om Niels Destadsbader aan boord te halen. Delaplace wees in zijn antwoord op de “terugverdieneffecten” van deze investeringen - maar precieze berekeningen daarvan gaf hij niet vrij. Ook N-VA’er Wilfried Vandaele kwamen tussen in het debat, maar zag zijn vragen opgelost door de interventie van Frederik Delaplace.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat niet enkel de parlementsleden, maar ook de leden van de raad van bestuur, van het VRT-management geen inzage krijgen in de overeenkomsten die het overheidsbedrijf afsluit. Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) citeerde nochtans uit artikel 13 van het Mediadecreet: “leden van de raad van bestuur kunnen op elk moment alle documenten en geschriften van de VRT inzien”.

Quote Een aantal dagbladen en magazines fantaseren verhalen over de vergoedin­gen, maar daarom is dit nog niet de realiteit in de markt. Frederik Delaplace, CEO van de VRT

Fantaserende dagbladen

In plaats van dieper in te gaan op het vragenvuur, riep de CEO het Vlaams parlement op “om in het debat over de schermgezichten haar eigen ernst en geloofwaardigheid te bewaren”. Dacht de gedelegeerd bestuurder dat aanval hier de beste verdediging is? Delaplace ging verder: “Een aantal dagbladen en magazines fantaseren verhalen over de vergoedingen, maar daarom is dit nog niet de realiteit in de markt”. “En nu zal ik stoppen voor ik venijnig wordt”, zo besloot de gedelegeerd bestuurder.

Pittig detail: in de wandelgangen ging het gerucht dat, uitgerekend op het moment van de commissiebijeenkomst over de vergoedingen, er bij de VRT een feestje doorging met zogenaamde “bekende tv-gezichten”. Geconfronteerd met de vraag, wou de CEO hier niet op ingaan. We kregen het evenement dus niet bevestigd. Maar dat zoiets zou wringen met het moeilijke sociale klimaat waarin de openbare omroep momenteel verkeert, is duidelijk.