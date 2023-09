Emilie (13) getuigt hoe jongerencollectief JEZ! haar na kanker een duwtje gaf: “Koen Wauters hielp me om stappen vooruit te zetten. Letterlijk”

Update "Idioten" en "ezels": Ryanair-top­man met voeten vooruit tegen vakbond

Ryanair-topman Michael O’Leary heeft zich opnieuw in niet mis te verstane bewoording uitgelaten over een nieuwe stakingsaankondiging van zijn Belgische piloten. Hij noemde de vakbonden “idioten” en “ezels” en maakte duidelijk dat de sociale acties geen enkel resultaat zouden hebben. Even voordien had hij voor het Berlaymontgebouw in Brussel twee taarten in zijn gezicht gekregen van klimaatactivisten.