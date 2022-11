Dit zegt politiek over vertrek Opgroeien-baas: “Wissel aan top zal crisis in opvang niet oplossen”

Nadat een resem schandalen in Vlaamse crèches bekend raakten, was de positie van Katrien Verhegge onhoudbaar geworden, zegt parlementslid Hannes Anaf (Vooruit). Dat de topvrouw nu in onderling overleg met minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) besliste om op te stappen, was volgens Anaf “onvermijdelijk”.

Vooruit: “Onvermijdelijk, maar niet oplossing voor alle problemen”

“Het vertrouwen in de top van Kind en Gezin was volledig weg”, stelt het Vooruit-parlementslid. “Maar natuurlijk is dit niet dé oplossing die alle problemen van de baan helpt. Ik hoop dat de Vlaamse regering ook haar eigen verantwoordelijkheid inziet en deze ook neemt in wat er gebeurt in de kinderopvang.”

Volgens Anaf moet er nu dringend ingegrepen worden om de veiligheid in de kinderopvang te garanderen. “Zodat probleemcrèches onmiddellijk kunnen worden aangepakt en het vertrouwen in de crèches waar het wel goed gaat, opnieuw hersteld wordt”, meent Anaf. Hij pleit ook voor een nieuw beleid en “massale investeringen in de sector: meer kinderbegeleiders per kind, betere arbeidsvoorwaarden, hogere lonen”.

Groen: “Zonder bijkomende maatregelen is ontslag Verhegge symboolmaatregel”

“Zonder bijkomende grondige maatregelen en vooral investeringen, is het ontslag van Verhegge slechts een symboolmaatregel”, zegt ook Groen-parlementslid Celia Groothedde. Eerder op de dag had Groen al laten verstaan dat de discussie over het ontslag van Verhegge door de regering-Jambon gebruikt werd als een “bliksemafleider”.

Volgens de Vlaamse groenen zit het probleem dieper. “Een wissel aan de top van het agentschap Opgroeien zal de crisis in de kinderopvang niet oplossen. Daarvoor zijn er verregaande investeringen en een grondige hervorming van de werkvloer nodig”, zegt Groothedde.

Volledig scherm PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele. © BELGA

“Nu tijd voor volledige cultuuromslag in de kinderopvang” (PVDA)

Het vertrek van de baas van het agentschap Opgroeien is volgens Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) “de enige juiste beslissing”. “Maar hiermee zijn de problemen niet opgelost. Nu is het moment voor een volledige cultuuromslag in de kinderopvang”, zegt Vandecasteele. Volgens haar moet de Vlaamse regering nu werk maken van een nieuwe doorlichting van alle probleemcrèches en van forse investeringen.

De Vlaamse regering mag zich niet “verschuilen achter” het ontslag van Verhegge, klinkt het. Ze moet zelf werk maken van “hogere lonen, meer personeel en een lagere kindnorm” in de kinderopvang. “We zijn anno 2022. De focus zou niet moeten liggen op het vermijden van mishandeling in crèches, maar op hoe we kwaliteitsvolle en betaalbare opvang kunnen organiseren”, aldus Vandecasteele.

Iedereen hamert op het belang van het voorzorgsprincipe. Maar om dat principe correct te hanteren, is er volgens de PVDA-politica nood aan meer personeel en ondersteuning. “Wij leggen daarom dinsdag een voorstel op tafel in het parlement om bijkomend budget vrij te maken om de kind-begeleiderratio te kunnen verlagen. Negen kinderen per begeleider, dat is gewoon veel te veel”, aldus nog Vandecasteele.

