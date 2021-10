Corona deed omzet stijgen, maar dat is voorbij: wat is er aan de hand met onze supermarkten?

De Wever sluit eventuele coalitie met Vlaams Belang in 2024 uit: “Jammer dat ze zoveel stemmen krijgen, want het is nutteloos”

14 oktober Als er vandaag verkiezingen zouden plaatsvinden in Vlaanderen, dan zou Vlaams Belang de grootste partij zijn, gevolgd door de N-VA. Maar een verbreking van het cordon sanitaire in 2024 is geen optie. Dat vertelde N-VA-voorzitter Bart De Wever vanavond in De Cooke & Verhulst Show. De Wever is geen fan van politiek extremisme en bovendien maken figuren zoals Dries Van Langenhove een samenwerking met het Vlaams Belang volstrekt onmogelijk, klinkt het.