COLUMN. Sébastien Bellin schenkt de terroristen vergiffenis. Het is mooi om een goed mens te zijn, maar kun je ook een té goed mens zijn?

Belg met fortuin van 700 miljoen legt toekomst­plan­nen van zoontje vast in staatsblad: zelfs type bedrijfswa­gen nu al bepaald

Eén van de meest discrete zakenlui in ons land is Philippe Van De Vyvere (69), ceo van het Gentse havenconcern Sea Invest. De toekomstplannen voor zijn zoon, die nog 12 moet worden, kennen we wel. Het traject dat de jongen moet volgen om zijn vader op te volgen, staat gedetailleerd in het staatsblad. Tot en met de bedrijfsauto die hij moet krijgen.