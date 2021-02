COLUMN. “Een vrome Jood ontvangt zijn familie ook in corona gewoon thuis. Uit liefde. Ik hou ze buiten de deur. Ook uit liefde”

Zou Aron Berger zijn naamgenoot Gerhard Berger kennen? Twijfelachtig. De Formule 1 behoort niet tot de culturele canon van de chassidische Jood. Gerhard Berger was een Oostenrijkse F 1-rijder, drie jaar lang de tragere teamgenoot van Ayrton Senna. Werd hem na de race gevraagd waaraan dat lag, dan mompelde Berger iets over een wagen die neiging had tot onderstuur of overstuur en mopperde hij over een haperende versnellingsbak of een gedubbelde die hem de weg versperde. Nooit bekende hij dat het gewoon aan hem lag. Niet aan de machine. Aan de mens.