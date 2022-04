Belgisch-Nederlands-Amerikaans consortium zal instaan voor infrastructuur F-35-gevechtsvliegtuigen

België heeft in 2018 34 F-35-toestellen aangekocht voor een bedrag van ongeveer 3,6 miljard euro. Defensie verwacht de levering van de eerste F-35-jachtvliegtuigen in 2025 in Florennes, Namen. In 2027 volgt Kleine-Brogel, Limburg. Om de toestellen te huisvesten en te onderhouden is er echter een nieuwe infrastructuur nodig. “De huidige infrastructuur dateert uit de jaren 50 en 60 en is dus niet aangepast aan de vereisten van een modern jachtvliegtuig”, stelt Defensie.

Om die reden komt er op beide basissen een nieuw complex voor de F-35. De nieuwe infrastructuur komt er via een publiek-private samenwerking waarbij een consortium instaat voor het design, de bouw en het onderhoud van de infrastructuur. In het contract is afgesproken dat het consortium niet alleen instaat voor het ontwerp en de realisatie van de gebouwen, maar dat het ook voor een periode van 10 jaar verantwoordelijk is voor het technische onderhoud van de infrastructuur.

600 miljoen euro

In het winnende consortium zit het Belgische bedrijf ‘Jan De Nul’, vooral bekend voor zijn baggeractiviteiten. Daarnaast zijn ook de Nederlandse en Amerikaanse ontwerpbureaus ‘Arcadis’ en ‘Burns&McDonnell’ bij het consortium betrokken.

Het gaat om een investering van 300 miljoen euro per basis of dus 600 miljoen euro in totaal. Dat is dubbel zoveel als de eerder geschatte kost van 300 miljoen euro. Een eerste gedeeltelijke oplevering van de gebouwen in Florennes is volgens Defensie “voorzien in de zomer van 2024". Defensie heeft gekozen voor een quasi identiek complex op beide plaatsen. Elk complex zal bestaan uit vier grote delen: een administratief deel, een logistiek deel, een beveiligd deel voor trainingen en operaties en de ‘flightline’, waar de jachtvliegtuigen in een beveiligde omgeving worden geplaatst.