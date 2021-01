ASSISEN. Little John veroordeeld tot 27 jaar cel, maar hij kan al over goed 6 jaar vragen om vroeger vrij te komen

OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettin­gen lijkt te stabilise­ren, andere cijfers dalen wel nog

9:44 Het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land is opnieuw fors gestegen tegenover vorige week, al is er op dagbasis een stabilisatie te zien. De trend van het aantal opnames en overlijdens is wel nog steeds dalend, maar minder uitgesproken, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.