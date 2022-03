Antwerpse procureur geschokt door geweld uit gekraakte Sky-berichten: “Het gaat om barbaars geweld. Ook pakken geld springen in het oog”

Een jaar na de kraak van het versleutelde Sky ECC-netwerk zijn 276 nieuwe onderzoeken geopend, waarvan 229 dossiers in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 888 verdachten werden verhoord. De speurders hebben ook meer dan 90 ton drugs in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van 4,5 miljard euro, en geld en goederen voor een waarde van bijna 60 miljoen euro. De ontcijferde Sky-berichten tonen vooral ook zeer veel geweld. “Het gaat over barbaars geweld, en over verregaande intimidaties van personen en hele wijken”, zegt Antwerps procureur des Konings Franky De Keyzer.

Begin 2021 slaagde de federale gerechtelijke politie (FGP) erin de versleutelde chatdienst Sky ECC te kraken. De jaren voordien waren al 185 zogenaamde cryptofoons, smartphones die speciaal waren ingesteld om met de software te werken, in beslag genomen, maar tot dan bleek het voor de politiediensten technisch niet mogelijk om die uit te lezen.

Eenmaal de software gekraakt was, konden de speurders een miljard berichten onderscheppen, waarvan er een jaar later al enkele honderden miljoenen ontcijferd werden. Dat gaf op 9 maart 2021 aanleiding tot meer dan 200 huiszoekingen en 48 arrestaties, maar een jaar later zijn de resultaten nog veel groter.

Quote De haven van Antwerpen blijft tegen wil en dank een cruciale rol spelen in de georgani­seer­de drugscrimi­na­li­teit in ons land. Franky De Keyzer, Antwerps procureur des Konings

Sinds het netwerk is gekraakt, zijn 276 nieuwe onderzoeken geopend, waarvan 229 dossiers in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De informatie die uit de ontcijferde berichten gehaald werd, diende ook om 118 dossiers te verrijken die al liepen. 61 van die reeds lopende dossiers waren ook in handen van het Antwerpse parket. “We hebben intussen al 11 dossiers kunnen voorleggen aan de rechtbank en eind deze maand verwachten we de eerste uitspraken”, zegt procureur De Keyzer.

“72 procent van de dossiers die uit SKY zijn voorgekomen, lopen dus in Antwerpen”, vervolgt hij. “Daaruit blijkt nogmaals dat de haven van Antwerpen tegen wil en dank een cruciale rol blijft spelen in de georganiseerde drugscriminaliteit in ons land. Die haven is tegelijkertijd ook dé levensader van de Belgische economie. Redenen genoeg dus om die kritieke infrastructuur en de mensen die er werken, beter te beschermen. Daarvoor moeten we de zeehavens inschrijven in de kadernota integrale veiligheid en het nationale veiligheidsplan.”

Gechoqueerd

De Antwerpse procureur was naar eigen zeggen gechoqueerd door het geweld dat bleek uit de ontcijferde SKY-berichten.

“Het gaat over barbaars geweld, en over verregaande intimidaties van personen en hele wijken. Daarnaast springen ook de beelden over de pakken geld die rondgaan, in het oog. Uiteraard is het de criminelen om die poen te doen, en we mogen ons niet alleen beperken tot het in beslag nemen van de drugs, we moeten hen ook pijn doen in hun portemonnee. Follow the money, en parketten en politiediensten zouden daarvoor vlotter moeten kunnen samenwerken met andere diensten zoals de fiscus. Daarvoor is wel wetgevend werk nodig.”

Ook de internationale samenwerking moet volgens de magistraat verbeteren, bijvoorbeeld door meer verbindingsofficieren te voorzien in de landen waar de drugs geproduceerd worden en waar de kopstukken zich schuilhouden.

Dossiers en verdachten

In de nasleep van de kraak konden zware slagen toegebracht worden aan de georganiseerde misdaad in ons land. Zo vond in oktober 2021 de grootste politieactie in ons land plaats, sinds in maart 2021 de chatdienst werd opgerold. Honderden agenten vielen toen binnen op tientallen locaties in Brussel en daarbuiten. De operatie was gericht tegen de Albanese drugsmaffia, die dankzij de uitgelezen berichten van Sky ECC-telefoons in kaart kon worden gebracht.

De kraak van het netwerk betekende vooral een ommekeer in de strijd tegen de Antwerpse drugsmaffia. Denk aan het parcours van Gianni B. (28) uit Brecht, die ervan beticht wordt minstens 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven te hebben binnengesmokkeld. Ook een drugsbende die volgens het Antwerpse parket minstens 6 miljoen euro heeft verdiend aan de invoer van cocaïne, raakte opgerold dankzij operatie Sky. Speurders konden ook chatberichten toegeschreven aan de bende van Nordin El Hajjioui leesbaar maken.