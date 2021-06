Bpost verkoopt vanaf vandaag "bewegende" postzegels om Rode Duivels te steunen

Het blaadje met twee postzegels vertoont een zogenaamd lenticulair effect. Dat betekent dat wanneer je het schuin houdt, er een beweging wordt gesimuleerd. Op het blad zelf zie je een gevuld stadion in de Belgische kleuren. Op de postzegels zijn een scorende voetballer en een supporter met de slogan "Waar is da feestje? Hier is da feestje!" op zijn rug te zien.