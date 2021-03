Bpost-topman Van Avermaet de laan uitgestuurd

PORTET. “Een CEO met zo’n zwaard boven zijn hoofd, daar kan je niks meer mee doen. Dat blijft aanslepen en eindigt slecht”

23:33 Hoeveel krassen kan een blazoen verdragen? Zondagavond kreeg bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet (53) het antwoord op die vraag. Er zijn de tegenvallende jaarcijfers, de gecrashte beurswaarde, de vaudeville van pakjes die bleven liggen in de tweede coronagolf, maar de olifant in de kamer blijft dezelfde: het onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit naar prijsafspraken in de beveiligingssector, toen Van Avermaet de Belgische tak van G4S leidde. “Dinsdag in de Kamercommissie moet hij zijn beslissende gevecht voeren”, klonk het vorige week nog. Maar zover komt het dus niet. De federale regering, meerderheidsaandeelhouder van bpost, drong zondag aandrong op het onmiddellijke ontslag van Van Avermaet.