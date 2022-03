Bpost-top op de rooster voor deal met Golden Palace

De top van bpost is dinsdag in de Kamer op de rooster gelegd over de verkoop van krantenwinkeldochter Ubiway aan gokgroep Golden Palace. Gedelegeerd bestuurder Dirk Tirez toont begrip voor de vragen en bezorgdheden over de deal, maar volgens hem heeft Golden Palace garanties gegeven over de naleving van de nieuwe, strengere regels die bepalen dat gokactiviteiten een nevenactiviteit moeten blijven in krantenwinkels.

Bpost, dat voor de helft in handen is van de overheid, kondigde eind januari plots aan dat het de aandelen van dochterbedrijf Ubiway verkoopt aan Golden Palace. Daarmee komen 170 krantenwinkels van onder meer Press Shop en Relay in de handen van het gokbedrijf.

De deal heeft het nodige stof doen opwaaien en ook voogdijminister Petra De Sutter (Groen) was er niet over te spreken. Zij vond dat de verkoop haaks stond op de ambities van de regering om te strijden tegen gokverslaving. De verkoop terugdraaien kon niet meer, maar de verkoopovereenkomst werd wel nog aangescherpt. Zo werd in de tekst opgenomen dat gokactiviteiten in krantenwinkels een nevenactiviteit moeten blijven. Die clausule moet vermijden dat de krantenwinkels uitgroeien tot mini-gokkantoren.

Pijnlijke affaire

De deal ligt ook bij verschillende partijen en parlementsleden zwaar op de maag. Zo spreekt CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh van een “pijnlijke affaire”. “Voor een overheid die inzet op de aanpak van gokverslaving, is de verkoop aan een gokbedrijf moeilijk te verdedigen”, zegt hij.

“Mijn vertrouwen in de leiding van bpost is zwaar op de proef gesteld”, stelt Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke, die zich vragen stelt bij de manier waarop de deal tot stand is gekomen. En ook Michaël Freilich (N-VA) heeft vragen bij de manier waarop bpost de verkoop heeft aangepakt en gecommuniceerd: “U wist toch dat u hiermee de minister in een slecht daglicht zou stellen?”

Volgens CEO Dirk Tirez was de verkoop van Ubiway nodig omdat de actitviteiten al jaren onrendabel zijn. Golden Palace was ook de enige kandidaat die een bindend bod heeft uitgebracht waarbij het behoud van de tewerkstelling gegarandeerd werd. “Maar ik begrijp uw vragen en zorgen. Dit blijft een moeilijke beslissing, maar ze was nodig gezien de financiële situatie en het welzijn van de werknemers”, aldus Tirez. Volgens Tirez en voorzitster Audrey Hanard heeft Golden Palace zich geëngageerd om de verstrengde regels te respecteren. Die regels moeten waarborgen dat de krantenwinkels niet evolueren naar goktenten.

Ethische garanties

Dat voogdijminister Petra De Sutter zo laat op de hoogte is gebracht van de verkoop, heeft volgens Hanard te maken met het wettelijk kader en de autonomie van bpost in dat soort beslissingen. Zij kaatst daarom de bal terug naar het parlement om voor een duidelijker kader te zorgen. “Wij zijn alvast vragende partij”, zegt Hanard.

Volgens Vooruit-parlementslid Joris Vandenbroucke verhindert het huidige kader het management niet om de minister in het kader van de goede samenwerking met de meerderheidsaandeelhouder in te lichten over gevoelige beslissingen, zoals de verkoop van 170 krantenwinkels aan een gokbedrijf. “Maar men vond dat niet nodig”, zegt hij.

Vandenbroucke neemt ook geen genoegen met de uitleg over de garanties die bpost heeft gekregen. “De ‘ethische garanties’ die bpost heeft gekregen, slaan louter op feit dat Golden Palace belooft om zich aan de wet te houden. Dat zou er nog aan mankeren!”