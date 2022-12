Bpost stuurt dossier over krantencontract door naar parket

Waardamme Mama van Ona (5) en Maud (8) woont reconstruc­tie bij in Waardamme: “Ik hoop vandaag een antwoord te krijgen op mijn vragen”

Op de boerderij in de Sijslostraat in Waardamme (Oostkamp) vindt vandaag de reconstructie plaats van het drama, waarbij op 16 november Maud (8) en Ona (5) om het leven kwamen. Vader Chris Vanhaverbeke zal er de speurders uitleggen wat er zich die dag op het erf afspeelde. Een wedersamenstelling die ook belangrijk is voor de nabestaanden. De mama van de meisjes is zelf ook aanwezig op de reconstructie. “Mijn cliënte wil antwoorden op haar vele vragen, niet het minst op de vraag of haar meisjes hebben afgezien”, aldus Kristiaan Vandenbussche, advocaat van mama Astrid.

19 december