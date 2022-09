Bpost plaatst in nog eens 70 stations pakjesautomaten

De NMBS versterkt de samenwerking met bpost in de volgende 5 jaar. Vandaag staan er reeds bpost-pakjesautomaten in 33 Belgische stations. Daar komen in de volgende 6 maanden 70 nieuwe locaties bij.

Ecologische levering

De aanwezigheid van bpost in stations is een logische keuze, zegt het postbedrijf. “Dit kadert volledig in de missie van bpost om de eindklant meer en meer te motiveren om te kiezen voor een afhaalpunt voor de levering van zijn pakje en op die manier te kiezen voor de meest ecologische levering. Een pakje afhalen in een pakjesautomaat in een station terwijl je onderweg bent van of naar je werk/huis/vrienden... vermindert immers de CO2-uitstoot tot 90 procent”, aldus bpost.