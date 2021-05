Bpost lanceert regenboogpostzegel voor steun aan LGBTQI+-gemeenschap

Zwemmen in de openlucht deze zomer op minstens vier extra plaatsen mogelijk in Vlaanderen

6:16 Wie deze zomer verfrissing zoekt, zal op minstens vier bijkomende plaatsen in openlucht kunnen zwemmen. Dat laten Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en haar collega van Sport Ben Weyts weten. De Vlaamse regering gaat intussen op zoek naar betere regels rond zwemmen in openlucht, zodat er in nog meer openbare wateren kan worden gezwommen.