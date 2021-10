Bpost krijgt tegen eind volgend jaar 1.200 e-bestelauto's

Zennevallei/Pajottenland “Bestelwa­gen defect? Dan rijden we zelf naar garage, terwijl ons werk blijft liggen”: waarom postbodes in Pajotten­land en Zenneval­lei staken en zich nog meer werk op de hals halen

7 juni Tachtig postbodes in de Zennevallei en het Pajottenland zijn in staking. Dienstwagens zijn in slechte staat, nieuwe collega’s vluchten na één dag weg uit het mailcenter en wie klaagt wordt opzij geschoven. De hoge werkdruk blijkt de druppel te zijn. “Door deze actie zullen de postbodes twee weken nog meer overuren moeten draaien”, zegt vakbondsafgevaardigde Iris Vancutsem. “Maar het is echt genoeg geweest voor hen.” We gingen langs aan het stakingspiket.