Boze politievakbonden wachten minister Verlinden op bij rampoefening Tihange

In Engis bij Luik is dinsdag een rampoefening georganiseerd. Er wordt geoefend om de coördinatie en communicatie tussen de hulpdiensten te testen, in het geval van een kernramp in de nabijgelegen kerncentrale van Tihange. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kwam ter plaatse om de oefening bekijken. Ze werd opgewacht door een boze politiebond.

De rampoefening wordt gecoördineerd door de nucleaire waakhond FANC. In Engis is een basiskamp opgesteld, waar alle actoren verzamelen die metingen uitvoeren en monsters van de grond nemen om de radioactiviteit te meten. Voor de radiologische meetcel gaat het om een oefening op snelle en accurate metingen en optimale samenwerking.

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, woonde dinsdag de oefening bij in Engis, maar ze werd er geconfronteerd met protest. Bij aankomst werd ze opgewacht door militanten van de socialistische politievakbond. De actievoerders draaiden hun rug naar de minister en jouwden haar uit.

Ongenoegen

Bij de vakbond is er ongenoegen over het uitblijven van een beloofde loonsverhoging. In een akkoord met minister Verlinden waren de politiebonden overeengekomen dat er een loonsverhoging zou komen van 60 euro netto per maand. Maar op het begrotingsoverleg besliste de regering dat het extra geld gespreid zal worden over drie jaar, waarbij een eerste deel ook maar pas vanaf volgend jaar uitgerold zou worden.

Zaterdag kwam het in verband met die kwestie nog tot een clash voor het Kinepolis-cinemacomplex in Brussel, waar Open Vld op dat moment haar partijcongres hield. De politiebonden wilden er chocolade overhandigen aan premier Alexander De Croo en co, als ‘bedanking’ voor het afspringen van de beloofde loonsverhoging voor de politie. Maar dat liep even uit de hand.

De rampoefening in Engis duurt twee dagen. Daarbij worden mobiele meetploegen ingezet, maar ook een helikopter en een drone.

Belang voorbereiding

Buurtbewoners zouden weinig hinder moeten ondervinden van de oefeningen, die grootschaliger zijn dan gewoonlijk omdat ook de communicatie en coördinatie tussen de verschillende actoren werd getest. Het is volgens het FANC dankzij dergelijke grootschalige oefeningen op het terrein dat de verschillende instanties zijn voorbereid wanneer er zich een echt nucleair of radiologisch incident zou voordoen in ons land.

Ook minister Verlinden wijst op het belang van het organiseren van regelmatige oefeningen. “Dankzij oefeningen als die van vandaag weet iedereen wat er van hen wordt verwacht, en wat ze van anderen kunnen verwachten. Want in tijden van crisis moet je kunnen terugvallen op automatismen”.

