Boze boeren protesteren tegen mestactieplan van minister Demir: “Het is moeilijk, heel moeilijk”

Van Peteghem (CD&V) sabelt mestactie­plan Demir (N-VA) neer: “Dit plan brengt tienduizen­den jobs in de voedings­sec­tor in gevaar”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir betreurt dat er zaterdag een tekst over het nieuwe mestactieplan (MAP7) is gelekt. Volgens de N-VA-minister gaat het om een “georganiseerde aanval” en is de tekst bewust gelekt met als bedoeling het overleg te “torpederen”. Dat heeft Demir gezegd in De Zevende Dag. Bij VTM Nieuws gaf vice-premier Vincent Van Peteghem (CD&V) aan het niet eens te zijn met het plan van Demir. “We kunnen niet voortwerken op basis van het plan dat vandaag op tafel ligt.”

30 oktober