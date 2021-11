Boze boeren plannen op 1 december grote tractorenactie in alle Vlaamse provincies

Federale ambtenaren krijgen voortaan thuiswerk­ver­goe­ding van 50 euro per maand

De 65.000 federale ambtenaren krijgen voortaan een thuiswerkvergoeding van 50 euro per maand. Dat zegt minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) in haar nieuwe beleidsnota die ze vandaag voorstelt voor de Kamer. “Twee dagen per week thuiswerken wordt de norm na de coronacrisis. Het is goed voor de balans tussen werk en privé, er is minder verkeer op de baan als duizenden ambtenaren telewerken en er is minder kantoorruimte nodig, wat dan weer een besparing betekent”, zegt minister De Sutter.

