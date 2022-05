Boven of onder de grond? Hoogspanningslijn zorgt voor vonken bij Vlaamse regeringspartijen

“Als het kan, dan zie ik niet in waarom we zouden twijfelen om Ventilus ondergronds te maken.” Sammy Mahdi, die zich zonder tegenslag binnen een dikke maand cd&v-voorzitter mag noemen, pookt in een reactie aan deze krant de Vlaamse regering aan om eindelijk te beslissen over de West-Vlaamse hoogspanningslijn Ventilus. En als het van hem afhangt, dan wordt die onder de grond gestoken. Nog geen dag eerder zei liberaal viceminister-president Bart Somers (Open Vld) in ‘De Standaard’ nochtans dat Ventilus ‘bovengronds moét’. Na jaren van burgerprotest in de West-Vlaamse provincie om de hoogspanningslijn ondergronds te krijgen, zet het dossier nu ook de Wetstraat - en vooral de Vlaamse regering - onder hoogspanning.