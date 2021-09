‘Boven de Wolken’ zit bijna aan 500.000 euro: “Enorm ontroerd door overweldigend succes van actie”

Begin september sloeg vzw Boven de Wolken een noodkreet: er was nood aan extra inkomsten om de werking te blijven verzekeren. Daarvoor werden een sms-campagne en een crowdfunding op poten gezet. Het doel was om 500.000 euro in te zamelen om minstens een jaar te kunnen blijven bestaan.

Dankbaar

“De teller staat momenteel op 476.653 euro”, laten Anneleen Fransen en Sharon Geirnaert, oprichtsters van Boven De Wolken, weten. “Daarnaast zijn er ook nog een honderdtal acties op poten gezet, die inkomsten komen uiteraard later nog. Wij zijn enorm ontroerd door het overweldigende succes van deze actie. We willen dan ook iedereen danken voor hun hartverwarmende steun.”

Boven De Wolken werd opgericht in 2016. Ondertussen werden er meer dan 3.400 overleden baby’s vastgelegd. “Deze warme herinnering maakt een groot verschil voor de gezinnen die moeten omgaan met dit verlies, het vormt een houvast tijdens een van de moeilijkste momenten in hun leven, maar ook daarna”, klinkt het. “De vrijwilligers maken niet alleen prachtige beelden, maar begeleiden deze gezinnen ook op het moment waarop hun wereld stilstaat. Een harde, maar tegelijkertijd heel warme realiteit, want de dankbaarheid van ouders en hun naasten is groot. Iets dat nu heel duidelijk geworden is, want de Belgen toonden hun warme hart en steunden massaal de vzw.”

Aankaarten

“Intussen hebben we ook heel wat andere zaken kunnen aankaarten en er is een wetsvoorstel ingediend zodat wij ook fiscale attesten kunnen uitschrijven, wat het fiscaal interessanter maakt om ons te steunen”, aldus de oprichtsters nog. “We zijn ook ontvangen door minister-president Jan Jambon en minister Wouter Beke om te bekijken of structurele ondersteuning mogelijk is.”

Wie wil doneren voor de vzw kan dat doen via rekeningnummer BE04 0018 2478 6531, via een sms met de boodschap ‘BDW’ naar 4330 (1 euro) of via de website Red Boven de Wolken.

Begin september werd de actie voor 'Boven de Wolken' op poten gezet:

