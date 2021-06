Bouwvakbond vraagt om duidelijkere controle op detachering: “Hele ketting van mensen die onze taal en regels niet kennen”

"De sector begint steeds meer te lijden onder één groot probleem: een gebrek aan arbeidskrachten", zegt vakbondsvoorzitter Patrick Vandenberghe. "Dat proberen ondernemingen te compenseren via detachering. Zo kunnen Belgische bedrijven mensen uit andere Europese landen voor maximaal twee jaar in dienst nemen, tegen hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden als die van een Belgische werknemer. Maar die detachering zorgt voor heel wat moeilijkheden. Van de 200.000 bouwvakkers in ons land is een derde afkomstig uit het buitenland. Vaak gaat het hierbij over mensen die op zoek zijn naar betere werkomstandigheden, maar niet altijd op de hoogte zijn van de veiligheidsmaatregelen of onze taal. Dat kan zware gevolgen hebben."