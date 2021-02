Bouwsector wil coronaverliezen wegwerken met grote infrastructuurprojecten

Relanceplannen

"In 2021 willen we het toch graag beter doen dan in 2019 en 2020. Al is er een grote ‘maar'. De grote openbare werken moeten gerealiseerd worden”, zegt de Mûelenaere. De Confederatie Bouw denkt hierbij aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen of het netwerk van openbaar vervoer in Brussel. “Relanceplannen zijn dus heel belangrijk om in te investeren”, klinkt het.