Bouwsector in problemen door coronacrisis: 1 op de 3 bedrijven heeft voor minder dan drie maanden werk

OVERZICHT. Aantal overlij­dens per dag bijna verdubbeld, aantal patiënten in ziekenhui­zen lijkt zich stilaan te stabilise­ren

6 november Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is tussen 27 oktober en 2 november opnieuw licht gedaald. Daarmee lijkt er sprake van een mogelijke kentering qua gevallen. Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen bevindt zich nog altijd op een heel hoog niveau, maar lijkt zich wel stilaan te stabiliseren. Er stierven de afgelopen zeven dagen gemiddeld 159 mensen per dag aan Covid-19. Dat is bijna een verdubbeling tegenover de vorige periode (van 20 tot 26 oktober), toen er gemiddeld 81 mensen per dag overleden. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.