Bouwprojecten lopen gemiddeld drie tot vier weken vertraging op door regenweer

HLN ONDERZOEK. Studenten Joy (19) en Mila (22) werden uitgebuit in de zorg: "Iedere dag werd het erger, op dag vier deed ik de avondshift moederziel alleen”

In verschillende Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra is sprake van stagemisbruik. Dat ontdekte HLN. Wie zijn de slachtoffers? Op welke manier werden ze uitgebuit? En welke gevolgen had dat voor de veiligheid van patiënten en bejaarden? Wij spraken met meer dan tien getuigen over stagemisbruik in de zorg. “Ik vertrok iedere dag wenend naar het ziekenhuis.”