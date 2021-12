Bouwgroep Willy Naessens breidt productie fors uit met eerste overname buitenlandse fabriek

Willy Naessens Group startte in 2019 zelf een fabriek op in Roemenië, niet de eerste buitenlandse fabriek voor het bouwbedrijf dus. Maar met het het Luxemburgse bedrijf wél de eerste volledige overname in het buitenland voor de bouwgroep. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. FB GROUPE heeft in het Groothertogdom een fabriek in Esch-Sur-Alzette, die jaarlijks zowat 540.000 vierkante meter voorgespannen welfsels en gewapende welfsels produceert. De verkoop verloopt via een kantoor in Nancy, een stad in het noordoosten van Frankrijk. Het bedrijf stelt een 90-tal eigen mensen te werk.