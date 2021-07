Bouwblunders kraken iemands leven én spaarpot. Deze Vlamingen weten er helaas alles van: “Ons appartement op het Eilandje heeft niets van waarde meer. Er zijn er die voor minder de wapens opnemen”

Expert Volksge­zond­heid ziet weinig alternatie­ven voor PFAS: “Snel innovatie, of heel wat zaken zullen misschien niet meer kunnen”

9 juli Expert van de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Juan D. Pineros Garcet, is niet optimistisch dat er snel vervanging zal gevonden worden voor het gebruik van PFAS, de groep vervuilende chemicaliën waartoe ook PFOS behoort. Dat zei hij vandaag in de Vlaamse onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling. "Met het ongelooflijk aantal toepassingen van die stoffen die we dagelijks gebruiken, zou de innovatie wel heel erg snel moeten gaan", zei Pineros Garcet.