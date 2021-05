Bouw van nieuwe brug over Brusselse Ring gestart: verkeer moet drie jaar lang over drie versmalde rijstroken

De werken aan de nieuwe brug van de Hector Henneaulaan over de Brusselse Ring (R0) zijn vrijdag in Zaventem gestart. Een volledig nieuwe brug bouwen is meer dan nodig: de huidige brug is sterk verouderd en verkeert in zeer slechte staat. Het verkeer moet zich tijdens de werken over drie versmalde rijstroken verplaatsen aan 70 kilometer per uur, en dat voor de komende drie jaar. De werken duren tot het voorjaar van 2024.

De huidige brug van de Hector Henneaulaan dateert uit de jaren 1970 en is vijftig jaar later dringend aan vernieuwing toe. Ook de manier waarop de weg ingericht is, is sterk verouderd en zorgt vaak voor zware verkeersongevallen. Voetpaden ontbreken op bepaalde delen van de brug en fietsers rijden rakelings langs het autoverkeer op geschilderde fietssuggestiestroken.

De nieuwe brug zal een grote verbetering betekenen voor zwakke weggebruikers. “Dankzij een volledig afgeschermd fietspad is het op de toekomstige brug straks aangenaam fietsen”, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Ook voetgangers krijgen een eigen strook, geflankeerd door groen. In die brede groene strook, een ecopassage, bewegen dieren zich vrij. Voor het openbaar vervoer worden in beide richtingen aparte rijstroken voorbehouden.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zo moet de nieuwe brug over de Brusselse ring in Zaventem eruit zien. © De Werkvennootschap

Tijdens de werken kan het verkeer zich nagenoeg altijd blijven verplaatsen op de Henneaulaan en de Ring. “We bouwen de nieuwe brug ter plekke, vlak naast de snelweg. Wanneer de eerste brughelft klaar is, plaatsen we die tegen de oude brug”, verduidelijkt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, de overheidsorganisatie die de plannen heeft uitgetekend. “Het verkeer op de Henneaulaan rijdt vanaf dan op de nieuwe brughelft. Vervolgens breken we de oude brug af en vervangen we die door het tweede deel van de nieuwe brug. Tot slot voegen we beide brugdelen samen tot één nieuwe brug.”

Het verkeer op de Ring moet vanaf vandaag over versmalde rijstroken rijden, tegen een verminderde snelheid van 70 kilometer per uur. Tijdens het weekend en ‘s nachts verlaagt dit naar 50 kilometer per uur. Nadien wijzigt de verkeerssituatie op de Ring niet meer en blijven de versmalde rijstroken aan 70 kilometer per uur de volgende drie jaar in voege. Dit najaar is er een tijdelijke lokale omleiding noodzakelijk om verdere werken uit te voeren.

De volledige operatie heeft een kostenplaatje van om en bij de 38 miljoen euro.