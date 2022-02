BOUW OP DRIFT (DEEL 3). Als de baksteen óp de maag ligt: “50.000 euro extra, daar reken je natuurlijk niet op”

Child Focus waarschuwt voor ‘soft porn’ op TikTok: “Dit kan een toegangs­poort worden voor kinderlok­kers”

Op TikTok zorgt een nieuwe trend voor ophef: meisjes doen voor de camera alsof ze seks hebben. Op die manier willen ze meer likes halen om geld te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Child Focus vindt de praktijk ontoelaatbaar en roept TikTok op om hun verantwoordelijkheid te nemen: “Jongeren kunnen in het slechtste geval slachtoffer worden van misbruik.” Pedagoog Niels Van Paemel legt ook uit wat je als ouder best doet in zo’n situatie.

7 februari