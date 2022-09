Bouw Belgische deeltjesversneller schiet uit de startblokken

Landen Xander (17) mag op stage bij gerenom­meerd Zwitsers nucleair onderzoeks­cen­trum: “Ooit hoop ik een baanbreken­de bijdrage te leveren aan de wetenschap”

Plaatsen we Xander Dewulf ooit in het illustere rijtje van Albert Einstein en Nikola Telsa? Het zijn alvast enkele inspiratiebronnen van de 17-jarige leerling van Campus D’Hek in Landen waar hij wiskunde-wetenschappen volgt. Met zijn stageplek aan het grootste Europese nucleaire onderzoekscentrum CERN in Genève (Zwitserland) komt hij weer enkele stappen dichter bij zijn droom: een baanbrekende bijdrage leveren aan de wetenschap. Zondag zet hij samen met 23 Belgische gegadigden koers richting Zwitserland. Wij konden hem voor zijn vertrek nog even strikken voor een gesprek. “Misschien kom ik wel terug met inzichten waarmee ik sommigen hun vertrouwen in de wetenschap kan herstellen”, klinkt het.

22 oktober