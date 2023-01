Boutersem stoot Knokke-Heist van de troon: duurste gemiddelde prijs voor appartement is in hartje Hageland

Jawel hoor, U leest het goed. De gemiddelde prijs voor een appartement in Boutersem bedraagt liefst 560.000 euro. Wablieft!? Yes, 560.000 euro. Dat blijkt uit de cijfers die deze ochtend door de vastgoedbarometer van Notaris.be, de federatie van de notarissen, werd bekend gemaakt. Hiermee stoot het zelfs het mondaine Knokke-Heist van de troon, daar betaal je voor een appartement ‘slechts’ gemiddeld 548.000 euro. Duiken weldra de golfkarretjes op in Boutersem en wat met de frigoboxtoeristen?

Maar eerst even wat goed nieuws. Want wat blijkt nog uit de vastgoedbarometer ? Dat de vastgoedmarkt toch wat begint af te koelen : op jaarbasis zijn de prijzen dan wel blijven stijgen in 2022, in vergelijking met de inflatie zijn de prijzen eigenlijk wel gedaald.

Dubbele van Vlaanderen

Een appartement kost in ons land gemiddeld 260.000 euro, een prijsstijging van +3,6 procent in vergelijking met 2021. Rekening houdend met de inflatie was er een prijsdaling van -6,4 procent. Er zijn ook wel regionale prijsverschillen. In Vlaanderen ligt dat aantal met gemiddeld ruim 267.000 euro net iets hoger. In Brussel betaal je nog meer; ruim 280.000 euro. Een Waals appartement kost gemiddeld dan maar 200.000 euro.

Verrasing

Maar in Boutersem betaal je dus losweg het dubbele van het Vlaams gemiddelde. Volgens de cijfers van Notaris.be betaal je de hoogste gemiddelde prijs voor een appartement in Vlaanderen in Boutersem in Vlaams-Brabant. , met dus 560.000 euro. Voor velen was het dan ook wel eventjes verschieten bij het horen van deze cijfers. Wat maakt Boutersem dan zo speciaal ? “Zowat alles” lacht schepen van woonbeleid, Maarten Devroye (N-VA). “Maar neen, eigenlijk is het een enorme verrassing om deze prijzen te horen. Want eigenlijk zijn er in Boutersem nauwelijks appartementen.”

Gegeerd

Net doordat er nauwelijks appartementen zijn, geeft dit volgens Maarten dus een vertekend beeld. “Mogelijk zijn er vorig jaar één of misschien twee appartementen aan een extreem hoge prijs verkocht. Als je er maar een handvol hebt, geeft dat meteen een vertekend beeld. Bovendien is er nog een factor doe kan meespelen. Zo zijn er een aantal nieuwbouwprojecten lopende, of zelfs al deels verkocht. Officieel staan deze geregistreerd als ‘appartement’, maar eigenlijk zijn dat stapelwoningen : een open bebouwing met eigenlijk twee wooneenheden (en ieder een eigen ingang) boven of naast elkaar. Deze hebben vaak ook een volwaardige tuin. Eerder huizen dus...” verduidelijkt Maarten.

Maar toch blijkt Boutersem gegeerd bij heel wat bouwpromotoren, de laatste jaren zijn de aanvragen nog nauwelijks bij te houden. “Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat we ze allemaal een vergunning verlenen. Vorige maand hebben we nog een project in de Nieuwstraat voor 56 woningen afgekeurd. We zijn een groene gemeente en willen het landelijke karakter ook behouden. Je kan gaan verdichten, maar dat wil zeggen dat je alles moet volbouwen.” Maar vanwaar die populariteit ? “Onze gemeente heeft veel te bieden op gebied van lokale handel maar ook een keuze van onderwijs. Dan is er de snelle aansluiting op de E40 (en de E314), het treinstation in Vertrijk, een goede busverbinding en de Leuvensesteenweg die midden door onze gemeente loopt. Ideaal dus voor de (werkende) mens. Neen, volgend jaar prijkt Knokke wel weer terug bovenaan. De golfkarretjes zullen hier dus niet meteen opduiken en de frigoboxtoeristen blijven hier welkom. Net als de lottowinnaars van Olmen; misschien vinden ze hier wel hun droomappartement”, lacht Maarten.

