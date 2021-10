Bouchez zal trofee snel moeten afgeven: fiscaal voordeel voor tweede woonst komt weer op tafel

Moslimexe­cu­tie­ve wil af van federale subsidies: “Politieke bemoeienis­sen beu”

5:36 Voor de Moslimexecutieve - de spreekbuis voor de islam in ons land - zijn de federale subsidies niet meer nodig. Dat zegt voorzitter Mehmet Üstün vandaag in de kranten van Mediahuis. "We zijn de politieke bemoeienissen beu", zegt hij.