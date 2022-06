Bouchez waarschuwt partijlid Crucke na vergelijking met Trump: "Laatste keer dat dit soort uitspraken mogelijk is”

Het is niet voor het eerst dat het rommelt tussen Crucke en Bouchez. Crucke nam in januari ontslag als Waals minister van Begroting na een meningsverschil met zijn partijvoorzitter en een aantal liberale parlementsleden over een fiscale hervorming. Hij zou vervolgens een mandaat krijgen bij het Grondwettelijk Hof, maar liet anderhalve week geleden weten dat hij daar van afziet en een “politieke hergroepering” rondom het klimaat wil creëren. Partijvoorzitter Bouchez wees toen al in een reactie op de loyauteitsplicht van een MR-mandataris ten opzichte van zijn partij.