Bouchez waarschuwt: “Maatregelen naleven of nieuwe lockdown, moeilijke situatie zal allicht tot de zomer duren”

De herfstva­kan­tie verlengd: wat nu met de kinderop­vang? En 10 andere belangrij­ke vragen beantwoord

16:46 Hoera! Vreugdedansje. Wie schoolkinderen heeft, herkent het tafereel van zondagavond bij het ‘goede nieuws’ van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wellicht wel. De herfstvakantie wordt ook in Vlaanderen verlengd, tot en met 11 november. Maar de mededeling van de minister deed ouders ook massaal in het haar krabben, zo blijkt uit de zowat 1.500 vragen die wij van u ontvingen. Is dit extra vakantie, of moet er aan afstandsonderwijs worden gedaan? Wanneer komt er duidelijkheid over de sportkampen? En hoe zeker is dat de scholen op 12 november opnieuw openen?